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00:57

Политика

Кабмин РФ обсудит обеспечение государственного технологического суверенитета

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Правительство РФ на заседании в четверг, 25 июня, обсудит законопроект, направленный на создание правовой базы для ускоренного развития и массового внедрения технологий искусственного интеллекта, а также на обеспечение государственного технологического суверенитета. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров.

В центре повестки окажется проект федерального закона "О поддержке развития технологий искусственного интеллекта в РФ". Как подчеркнули в кабмине, документ призван сформировать юридические условия, которые позволят форсировать разработку и применение ИИ в стране, гарантируя при этом технологическую независимость государства.

Ранее кабмин РФ расширил список компаний, которые могут получить IT-аккредитацию. Данный статус теперь доступен разработчикам ПО и ПАК для ГИС, участникам значимых проектов в области цифровизации.

Также были продлены сроки плановой процедуры подтверждения аккредитации для всех IT-компаний. В частности, аккредитованные организации могут подать заявление на подтверждение до 1 июля включительно.

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