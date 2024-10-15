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15 октября, 14:30

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Сергей Собянин рассказал о строительстве участков Троицкой линии метро

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В Москве продолжается строительство Троицкой линии метро. Сергей Собянин рассказал, что участок, на котором возводятся станции "Крымская", "Академическая" и "Вавиловская", готов более чем на 40%. Его протяженность составляет более 7 километров. Все перегонные тоннели уже пройдены.

Между тем на "Вавиловской" приступили к отделочным работам во внутренних помещениях. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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