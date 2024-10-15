Сергей Собянин рассказал о строительстве участков Троицкой линии метро

В Москве продолжается строительство Троицкой линии метро. Сергей Собянин рассказал, что участок, на котором возводятся станции "Крымская", "Академическая" и "Вавиловская", готов более чем на 40%. Его протяженность составляет более 7 километров. Все перегонные тоннели уже пройдены.

Между тем на "Вавиловской" приступили к отделочным работам во внутренних помещениях. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.