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19 сентября, 08:15

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Собянин рассказал о новом стандарте экстренной медпомощи во флагманских центрах

Собянин рассказал о новом стандарте экстренной медпомощи во флагманских центрах

Собянин рассказал о новом стандарте экстренной медпомощи во флагманских центрах

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Сергей Собянин в своем телеграм-канале рассказал, как работает московский стандарт экстренной медицинской. Врачи флагманских центров столицы приняли свыше 300 тысяч пациентов и провели больше 70 тысяч операций. В среднем необходимую помощь обратившийся в больницу получает в полтора раза быстрее. В течение двух часов врачи полностью обследуют и ставят диагноз 70% пациентов.

Новый стандарт действует не только в четырех флагманских центрах, но и в приемных отделениях 18 многопрофильных клиник города. И формирование каркаса экстренной медицинской помощи продолжается. Скоро откроют еще два флагманских центра в клиниках имени Пирогова и Буянова.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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