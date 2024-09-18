Движение ограничат в Лубянском проезде с 23 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Ограничения движения введут в Лубянском проезде с 23 сентября, предупреждает в своем телеграм-канале столичный Дептранс. Они связаны с проведением ремонтных работ.

"С 23 сентября до 30 июня 2025 года на участке Лубянского проезда от улицы Маросейке до дома 5, строения 1, по Лубянскому проезду будет недоступна для движения одна полоса", – уточнили в ведомстве.

Ранее движение на участке от Измайловского проезда до дома 1, корпуса 4, на Сиреневом бульваре сделали двусторонним. В результате таких изменений путь автомобилистов, желающих проехать к домам на Щелковском шоссе и Сиреневом бульваре, уменьшился с 5,6 километра до 300 метров. Теперь для этого им не нужно ехать по Измайловскому проезду, Измайловскому шоссе и Вернисажной улице.

