"Мой район. Новости": в Нагорном районе построили дом по программе реновации

Для жителей Нагорного района построили дом по программе реновации. В новое жилье переезжают 277 московских семей. Они получили просторные и светлые квартиры с готовой отделкой в современном стиле.

Кроме того, жители дома будут меньше платить за коммунальные услуги благодаря системе контроля и учета потребления энергоресурсов. Помимо этого, три квартиры оборудовали для маломобильных людей. В них расширили коридоры и дверные проемы. Также при строительстве здания позаботились и об автовладельцах – для них обустроили подземный паркинг.

Подробнее – в программе "Мой район".