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17 сентября, 08:15

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"Мой район. Новости": в Нагорном районе построили дом по программе реновации

"Мой район. Новости": в Нагорном районе построили дом по программе реновации

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Заселение по реновации началось в Нагорном районе

Для жителей Нагорного района построили дом по программе реновации. В новое жилье переезжают 277 московских семей. Они получили просторные и светлые квартиры с готовой отделкой в современном стиле.

Кроме того, жители дома будут меньше платить за коммунальные услуги благодаря системе контроля и учета потребления энергоресурсов. Помимо этого, три квартиры оборудовали для маломобильных людей. В них расширили коридоры и дверные проемы. Также при строительстве здания позаботились и об автовладельцах – для них обустроили подземный паркинг.

Подробнее – в программе "Мой район".

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Сюжет: "Мой район"
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