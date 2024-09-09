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09 сентября, 11:40

Город

Почти 30 тысяч жителей ЮВАО стали владельцами квартир по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Почти 30 тысяч жителей ЮВАО стали обладателями новых квартир по программе реновации, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Переселение по программе реновации началось на юго-востоке столицы в декабре 2018 года. С этого момента в округе появилось почти 30 тысяч правообладателей квартир в 45 новостройках", – уточнил он.

Ранее жители владели квартирами в 163 устаревших домах, 130 из которых уже полностью расселены. Больше половины из последних, добавил Ефимов, уже снесены, а на месте снесенных построек возводят 29 новых жилых комплексов для программы реновации.

Он напомнил, что столичные власти передают горожанам квартиры в новостройках с таким же числом комнат, как и в освобождаемом жилье. При этом общая площадь становится больше за счет просторных коридоров и кухонь.

"За все время действия программы на юго-востоке столицы наибольшее число правообладателей появилось в районе Люблино – 7,5 тысячи горожан", – сказал руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Также около 6,3 тысячи москвичей оформили бумаги на новостройки в Кузьминках, 4,6 – в Нижегородском районе, 3,4 – в Рязанском районе, а 2,9 тысячи – в Выхино-Жулебине.

Ранее сообщалось, что инвесторы и назначенные городскими властями операторы на юго-западе столицы реорганизуют 11 площадок по программам комплексного развития территорий (КРТ). Так, по КРТ в Зюзине, Конькове, Котловке, Черемушках, Ясеневе и Обручевском районе построят свыше 774 тысяч "квадратов" жилья по реновации.

Новое жилье по программе реновации получили почти 30 тыс жителей ЮВАО

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