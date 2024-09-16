Более миллиона пассажиров отправились с автовокзалов Москвы летом

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Свыше миллиона человек отправились с автовокзалов Москвы минувшим летом. Об этом столичный Дептранс рассказал в своем телеграм-канале.

Самыми популярными южными направлениями стали Воронеж, Краснодар, Таганрог, Волгоград и Волгодонск, отметили в ведомстве.

В конце прошлого года в городе завершилась модернизация автовокзалов, напомнил заместитель мэра Максим Ликсутов. Для пассажиров обеспечили комфортные условия ожидания посадки.

"Сегодня пассажиры могут отправиться в поездки по всем направлениям России и в страны ближнего зарубежья с пяти современных автовокзалов", – добавил он.

На всех автовокзалах Москвы и в кассах на станциях метро "Зябликово", "Саларьево" и "Павелецкая" можно выгодно приобрести билеты на автобусы дальнего следования с кешбэком до 10% через систему быстрых платежей.

Чтобы получить кешбэк, необходимо заранее зарегистрироваться в программе лояльности на сайте или в приложении "Привет!". Деньги вернутся моментально, уточнили в транспортном ведомстве.

