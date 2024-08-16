Москвичи могут купить билеты на автобусы дальнего следования с кешбэком до 10%

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

На всех автовокзалах Москвы и в кассах на станциях метро "Зябликово", "Саларьево" и "Павелецкая" можно выгодно приобрести билеты на автобусы дальнего следования с кешбэком до 10% через систему быстрых платежей (СБП), сообщается в пресс-службе столичного Дептранса.

Чтобы получить кешбэк, необходимо заранее зарегистрироваться в программе лояльности на сайте или в приложении "Привет!". Деньги вернутся моментально, уточнили в транспортном ведомстве. При этом максимальная сумма, которую можно получить за 1 месяц, достигает одной тысячи рублей.

Акция продлится до 31 декабря 2024 года.

Как уточнил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, в декабре прошлого года в Москве было завершено полномасштабное обновление всей сети автовокзалов.

"Сегодня по уровню комфорта они среди лучших в Европе, и мы продолжаем развивать цифровые сервисы и улучшать качество обслуживания пассажиров", – добавил он.

Тестовый режим оплаты через систему быстрых платежей прошел и на речном транспорте Москвы в марте. Тогда горожанам требовалось оформить подписку на СБП в приложении "Метро Москвы". По словам Ликсутова, СПБ – это российская технология, которая принадлежит Банку России, а значит, что она абсолютно безопасна и повлиять на ее работу из-за рубежа невозможно.