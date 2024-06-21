Аренду помещений в сервисе "Вместе с культурой" теперь можно оплатить через СБП

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В сервисе "Вместе с культурой" появилась возможность оплатить аренду городских пространств с помощью системы быстрых платежей (СБП). Это можно сделать в сервисе "Мои платежи" на портале mos.ru и в приложении "Госуслуги Москвы". Об этом сообщает столичный департамент информационных технологий, передает портал мэра и правительства Москвы.

По словам заместителя руководителя департамента информационных технологий Бориса Фролова, СБП позволит провести платеж быстро и без ввода данных карты. На странице каждой площадки сервиса "Вместе с культурой" указаны свободные для бронирования даты и точная стоимость аренды.

Воспользоваться сервисом могут горожане с учетной записью на mos.ru. Для брони площадки нужно отправить электронную заявку, выбрав тип мероприятия. Сведения о заявителе добавляются автоматически из личного кабинета на mos.ru, что ускоряет заполнение формы. При необходимости там же можно скорректировать данные.

Договор аренды поступит в личный кабинет на mos.ru. Затем пользователь может оплатить бронь с помощью банковской карты, баланса телефона или СБП. При выборе последнего способа на экране отобразится QR-код. После оплаты в мобильном приложении банка пользователя автоматически перенаправят на страницу результатов оплаты, где появится квитанция. СБП позволяет проводить платежи без комиссии, а также получать кешбэк в размере одного процента от внесенной суммы, уточнили на портале.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что сервис "Вместе с культурой" помог организовать в Москве 25 тысяч мероприятий. Мэр напомнил, что сервис запустили в 2021 году, чтобы любой желающий мог с его помощью легко и быстро арендовать подходящую площадку под любое мероприятие.

Всего в электронном каталоге более 1,3 тысячи помещений, в том числе усадьбы, библиотеки, выставочные пространства, музеи, концертные и танцевальные залы. Наилучший вариант помогут выбрать интерактивная карта, календарь свободных дат и фильтр по типу мероприятий.