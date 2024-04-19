Свыше 18 тыс человек посетили столичные коворкинг-центры НКО с 2024 года

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

С начала 2024 года коворкинг-центры для некоммерческих организаций (НКО) в Москве посетили порядка 18 тысяч человек. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

"Современные пространства оборудованы всей необходимой техникой и мебелью", – цитируют заммэра на портале мэра и правительства Москвы.

По словам Сергуниной, в центрах можно проводить мероприятия разных форматов: от индивидуальных консультаций до фестивалей. Воспользоваться площадками может любая социально ориентированная организация. Для этого нужно оставить заявку на портале "Душевная Москва". В материале отметили, что бронирование помещений, помощь в подготовке мероприятий, информационная поддержка и услуги полиграфии – бесплатные.

В настоящий момент количество резидентов коворкинг-центров – свыше двух тысяч. Некоторые стали участниками в 2024 году. Среди них – благотворительный фонд "Посмотри на меня", который занимается поддержкой творческих инклюзивных проектов. Его специалисты проводят мастер-классы и тренинги по актерскому мастерству, технике речи, импровизации и пластике для детей с особенностями здоровья.

Спортивно-досуговый центр "Полет" тоже пользуется площадками коворкинг-центров. Его сотрудники работают с детскими и молодежными общественными объединениями, подростковыми клубами, ветеранами войны и труда, малообеспеченными семьями. Среди резидентов также есть "Студенческий союз МИРЭА", благотворительный фонд "Звезда на ладошке" и сообщество любителей истории "По усадьбам".

Ранее более 20 новых площадок для аренды появились на столичном сервисе "Вместе с культурой". Помещения подойдут для проведения корпоративных и частных мероприятий. В культурных центрах можно провести лекции, научные конференции, благотворительные вечера и выставки.