Собянин: сервис "Вместе с культурой" помог организовать 25 тыс мероприятий

Фото: sobyanin.ru

Сервис "Вместе с культурой" помог организовать в Москве 25 тысяч мероприятий, сообщил Сергей Собянин на своем личном сайте.

Он напомнил, что специальный сервис запустили на mos.ru в 2021 году, чтобы любой желающий мог с его помощью легко и быстро арендовать подходящую площадку под любое мероприятие.

"Первый год работы сервиса был, как всегда, тренировочным. К тому же в 2021 году еще действовали многие ковидные ограничения. На второй год сформировался устойчивый спрос. На третий – бронирование помещений городских учреждений культуры стало по-настоящему массовым явлением. И на сегодня с помощью сервиса "Вместе с культурой" москвичи организовали уже более 25 тысяч мероприятий", – рассказал мэр.

Сервис постоянно развивается. Так, доступные для аренды площадки есть уже в 120 районах, включая ТиНАО и Зеленоград. Всего в электронном каталоге более 1,3 тысячи помещений, в том числе библиотеки, усадьбы, музеи, выставочные пространства, концертные и танцевальные залы.

Выбрать наилучший вариант можно с помощью интерактивной карты, календаря свободных дат и фильтра по типу мероприятий. На странице каждого пространства есть подробное описание с информацией о техническом оснащении, доступности для маломобильных граждан, наличии парковки, вендинговых аппаратов, беспроводного интернета и даже селфи-зоны.

Также в сервисе хранится информация о дополнительных услугах. К примеру, некоторые учреждения предлагают профессиональное световое оборудование, организацию мероприятий под ключ или информационную поддержку.

Забронировать помещения можно на срок от одного часа. На оформление онлайн-заявки и оплату уходит несколько минут. Учреждение рассматривает заявку в течение четырех календарных дней.

По словам Собянина, сервисом часто пользуются преподаватели, артисты, психологи, репетиторы, а с прошлого года и предприниматели. Они устраивают лекции, мастер-классы и занятия для детей, представления, творческие вечера и другие мероприятия.

Ранее сообщалось, что в прошлом году благодаря цифровым услугам и сервисам Москвы горожане перестали предоставлять в ведомства свыше 275 миллионов бумажных документов для получения государственных услуг. Базовый регистр упростил взаимодействие москвичей и городских служб.

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