Московскую цифровую киноплатформу посетили уже более 15 тыс пользователей

Фото: пресс-служба Депкульта

Московская цифровая киноплатформа начала работать осенью 2023 года, ее посетили уже более 15 тысяч пользователей. Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина, передает портал mos.ru.

При помощи платформы представители киноиндустрии могут решить основные вопросы по организации съемок. В частности, забронировать подходящую площадку, арендовать костюмы. Также с момента открытия проекта поступило уже около 500 заявок на согласование съемочных мест.

Сергунина сообщила, что недавно возможности киноплатформы увеличились: стали доступны новые сервисы Московской кинокомиссии, появился удобный поиск площадок по заданным параметрам.

Кроме того, ранее услуги Московской кинокомиссии предоставлялись на отдельном сайте, теперь же подготовить все необходимое для производства фильма можно в режиме одного окна. Разработчики сделали единый реестр доступных объектов, добавили в личный кабинет юридических и физических лиц.

На mos.ru указали, что эксперты распределили услуги по тематическим разделам. Данные изменения уже сейчас помогают кинопроизводителям экономить время. Ресурс полезен также для желающих сделать карьеру в индустрии. Здесь представлен сервис, который объединяет курсы для сценаристов, актеров, других специалистов области, профильные учебные заведения.

Столица активно поддерживает производителей кино, помогая с продвижением контента за рубежом и предоставляя гранты.

Компании, которые подали заявки на проведение съемок с помощью Московской цифровой киноплатформы, могут возместить затраты на аренду общественных пространств, объектов и иные расходы. В материале подчеркнули, что учитывается период с 20 сентября по 31 декабря 2023 года. Заявки на получение гранта ждут до 29 февраля.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в столице продолжает создаваться кинокластер мирового уровня, на месте заброшенного пустыря развивается кинопарк "Москино" – самая большая в мире площадка для съемок натурного кино.

Визитной карточкой создаваемого в Москве кинокластера станет киностудия имени Горького. Общая площадь проекта составит свыше 171 гектара.

Собянин рассказал о комплексной поддержке киноиндустрии в Москве