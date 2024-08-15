Около 400 тысяч москвичей оплатили счета через СБП в июле 2024 года

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Около 400 тысяч москвичей оплатили счета через систему быстрых платежей (СБП) на mos.ru и в городских мобильных приложениях в июле 2024 года, сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на директора департамента сопровождения общегородских платежных систем столичного департамента информационных технологий Владимира Новикова.

Там уточнили, что жители столицы стали чаще пользоваться СБП, так как еще в сентябре 2023 года через систему оплачивалось всего 48 тысяч счетов. Сейчас ее можно использовать для оплаты всех счетов, опубликованных на портале, рассказал Новиков.



"С сентября прошлого года возможностью провести платеж по СБП воспользовались уже более 3,2 миллиона раз, из них свыше одного миллиона – в мобильных приложениях "Госуслуги Москвы" и "Моя Москва", – добавил он.

Чаще всего такой способ оплаты использовали во время платежей по ЖКУ, связи, а также групп продленного дня и детского сада. Чтобы воспользоваться такой возможностью, нужно зайти в нужный счет, и в способе оплаты указать "СБП".

"До 10 января 2025 года система быстрых платежей позволяет не только производить платежи без комиссии, но также получать кешбэк в размере 1% от суммы счета", – уточняется в материале.

Для получения бонуса требуется сначала зарегистрироваться в программе лояльности на сайте или в мобильном приложении "Привет!".

Функцию оплаты счетов через СБП в приложении "Моя Москва" горожане получили в июле 2024 года. До этого такая возможность была доступна лишь для пользователей городского портала и в приложении государственных услуг столицы. При этом наиболее востребованной функцией приложения стала именно оплата счетов.

