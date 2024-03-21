Оплату через СБП запустили на речном транспорте Москвы в открытом тестовом режиме

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Оплата проезда через Систему быстрых платежей стала доступна на речном транспорте Москвы в открытом тестовом режиме. Об этом рассказал заммэра Максим Ликсутов, слова которого приводятся в телеграм-канале столичного Дептранса.

Он уточнил, что такой способ оплаты запустили на всех турникетах. Для прохождения потребуется оформить подписку на СБП в приложении "Метро Москвы". На экране смартфона появится QR-код, который нужно будет поднести к считывателю.

"Сейчас пассажиры метро, МЦК и электросудов могут оплатить проезд через СБП в открытом тестовом режиме. Предлагаем москвичам воспользоваться новым способом оплаты и оставить отзыв о его работе", – сказал Ликсутов.

Он объяснил, что обратная связь нужна для совершенствования системы. Пассажиры могут отправить отзыв по почте support@mosmetro.tech.

Дополнительную информацию можно узнать у чат-бота Александры или по номеру 3210.

Ранее стало известно, что пассажиры совершили 500 тысяч поездок на речных электросудах в Москве.

Они курсируют по Москве-реке круглогодично и при этом не загрязняют окружающую среду. Более того, передвижение на таком транспорте экономит время пассажиров.



Усиленные проверки оплаты проезда начались на юге Москвы