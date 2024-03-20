Летняя навигация начнет открываться в РФ с 1 апреля

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Летняя навигация откроется в РФ с 1 апреля, рассказал исполняющий обязанности главы Росморречфлота Борис Ташимов. По его словам, запуск судоходства будет поэтапным.

"На данный момент нами уже утверждены даты открытия навигации. С 1 апреля она начнется на Волгодонском и Азово-Донском бассейнах", – передает ТАСС его слова.

Ранее заммэра Москвы Петр Бирюков рассказал, что специалисты комплекса городского хозяйства начали готовить причалы столицы к открытию пассажирской навигации в конце апреля. Он уточнил, что работы будут проходить на 44 причалах.

Сотрудники комплекса очистят их от остатков льда и снега, промоют лестничные сходы, займутся облицовкой стен и напольного покрытия. Затем они проведут пескоструйную обработку гранитных поверхностей, металлических ограждений и чугунных элементов для последующей покраски, отметил Бирюков.



Московские причалы начали подготавливать к старту навигации