Собянин: 21 московский проект признан лучшим в сфере промышленного дизайна

В национальной премии "Лучший промышленный дизайн России" победил 21 столичный проект. Всего же в финал вышли 200 проектов. Об итогах рассказал Сергей Собянин.

Мэр отметил, что современная продукция сможет конкурировать на внутреннем и международном рынках, если отличается не только функциональностью и эргономичностью, но и эстетически привлекательна. Чтобы поддержать промышленный дизайн, и была учреждена премия. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.