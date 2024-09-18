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18 сентября, 07:45

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Собянин: 21 московский проект признан лучшим в сфере промышленного дизайна

Собянин: 21 московский проект признан лучшим в сфере промышленного дизайна

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В национальной премии "Лучший промышленный дизайн России" победил 21 столичный проект. Всего же в финал вышли 200 проектов. Об итогах рассказал Сергей Собянин.

Мэр отметил, что современная продукция сможет конкурировать на внутреннем и международном рынках, если отличается не только функциональностью и эргономичностью, но и эстетически привлекательна. Чтобы поддержать промышленный дизайн, и была учреждена премия. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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