Число краж и угонов автомобилей в Москве сократилось на 20%

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Количество краж и угонов автомобилей в Москве сократилось на 20% за первые 8 месяцев 2024 года, передает пресс-служба столичного Дептранса.

"С 2012 года таких инцидентов стало меньше в 19 раз", – отметил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

С января по август число краж машин и автоугонов составило 380, что на 90 меньше предыдущего периода 2023 года. В настоящий момент пропавшие авто помогают найти 3 800 камер фото- и видеофиксации. В частности, комплекс "Стрелка" не только помогает при розыске машин в угоне, но и фиксирует превышение скорости и распознает нарушения требований знаков и разметки.

До этого столичные полицейские задержали 32-летнего жителя Ивановской области по подозрению в краже внедорожника Toyota стоимостью 5,6 миллиона рублей. Угон случился на Болотниковской улице. Злоумышленник вызвал эвакуатор и убедил работника в том, что это якобы его авто. В результате транспорт перевезли на Митинскую улицу. Сейчас подозреваемый в краже задержан, а машина возвращена владельцу.

