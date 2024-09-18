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18 сентября, 08:45

Общество

Более 2,5 тысячи студентов московских колледжей заключат целевые договоры на обучение

Более 2,5 тысячи студентов московских колледжей заключат целевые договоры на обучение

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В этом году более 2,5 тысячи студентов столичных колледжей заключат целевые договоры с ведущими работодателями Москвы. Помимо гарантированного трудоустройства, они получат повышенную стипендию.

Учащихся ждут сотрудничества в таких сферах, как промышленное производство, транспорт, строительство, энергетика и гостеприимство, уточнила заммэра Анастасия Ракова.

Она добавила, что среди крупных работодателей в этом году в список войдут Московский метрополитен и предприятия госкорпорации "Ростех". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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