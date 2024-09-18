Сергей Собянин: 44 тыс. школьников будут учиться в предпрофессиональных классах

44 тысячи московских школьников будут учиться в предпрофессиональных классах в этом году, рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин. Мэр отметил, что интерес к такому типу образования заметно растет. В этом году в предпрофессиональные классы поступило на четверть больше детей, чем в предыдущем.

Благодаря такому формату обучения старшеклассники могут лучше подготовиться к вузу и будущей карьере. Предпрофессиональные классы есть более чем в 350 столичных школах, а в ближайшие 5 лет должны появиться во всех районах города.

Кроме того, школы с авиастроительными инженерными классами получили новые тренировочные беспилотники и комплекты для оснащения летных полигонов.

Всего для предпрофессиональных классов будущих инженеров и айтишников закупили больше 7 тысяч единиц оборудования. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.