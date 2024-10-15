Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 октября, 07:45

Новости

Собянин поздравил работников московской скорой помощи со 105-летием службы

Собянин поздравил работников московской скорой помощи со 105-летием службы

Собянин: пять детских поликлиник открылись в Москве после реконструкции

Новости часа: более 380 тыс раз в этом году школьники и студенты посетили музеи в Москве

Собянин: более 380 тысяч раз в этом году школьники и студенты посетили музеи в столице

Собянин рассказал о комплексном развитии Мнёвниковской поймы

Собянин рассказал, что территории возле 41 объекта транспорта благоустроят в 2024 году

Новости часа: более 400 тыс пассажиров воспользовались станцией "Потапово" за месяц работ

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 5 октября

Станцией "Потапово" за месяц воспользовались 400 тысяч пассажиров

Собянин: станцией метро "Потапово" воспользовались более 400 тысяч пассажиров

15 октября столичной скорой помощи исполняется 105 лет. С праздником сотрудников экстренной службы в своем личном блоге поздравил Сергей Собянин. Он отметил, что из некогда единственной дежурной бригады служба выросла в крупнейшую и одну из самых эффективных медицинских организаций мира.

На данный момент в столичной скорой помощи работают около 11 тысяч человек. Ежедневно на дежурство заступают свыше тысячи бригад. В Едином диспетчерском центре принимают в среднем до 16 тысяч вызовов в сутки, а в пиковые дни – до 20 тысяч.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквымедицинагородвидеоМаксим ШаманинНика Караваева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика