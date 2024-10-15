15 октября, 07:45Новости
Собянин поздравил работников московской скорой помощи со 105-летием службы
15 октября столичной скорой помощи исполняется 105 лет. С праздником сотрудников экстренной службы в своем личном блоге поздравил Сергей Собянин. Он отметил, что из некогда единственной дежурной бригады служба выросла в крупнейшую и одну из самых эффективных медицинских организаций мира.
На данный момент в столичной скорой помощи работают около 11 тысяч человек. Ежедневно на дежурство заступают свыше тысячи бригад. В Едином диспетчерском центре принимают в среднем до 16 тысяч вызовов в сутки, а в пиковые дни – до 20 тысяч.
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