Сергей Собянин поздравил метростроителей с профессиональным праздником

В России 2 октября отмечают День метростроителя. Московских специалистов с профессиональным праздником поздравил Сергей Собянин. В столице их порядка 11 тысяч.

В своем телеграм-канале мэр отметил, что этот праздник, учрежденный Владимиром Путиным в прошлом году, – дань огромного уважения тем, кто создавал и развивал отечественный метрополитен.

Что касается столичного метро, то сегодня оно развивается беспрецедентными темпами. Так с 2011 года сеть выросла почти в два раза. До 2030 года должны появиться еще порядка 35 станций, включая новые линии метро – Троицкую, Рублево-Архангельскую и Бирюлевскую.

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