Новости часа: до 2030 года в Москве будет построено еще около 35 станций метро

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Порядка 35 станций метро планируют открыть в Москве до 2030 года, заявил Сергей Собянин.

15 маршрутов общественного транспорта изменят в Москве на следующей неделе. Это информация столичного Дептранса.

Участники акции "Миллион призов" могут получать баллы за покупки на новом рыбном рынке, пишет портал мэра и правительства.

