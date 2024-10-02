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Новости

Новости

02 октября, 13:00

Новости

Новости часа: до 2030 года в Москве будет построено еще около 35 станций метро

Новости часа: до 2030 года в Москве будет построено еще около 35 станций метро

Новости часа: Собянин рассказал о строительстве станции "Достоевская" на Кольцевой линии

Собянин рассказал о строительстве станции "Достоевская" на Кольцевой линии

Собянин: "Достоевская" – первая станция с траволаторами в пешеходном переходе

Сергей Собянин поздравил метростроителей с профессиональным праздником

Новости часа: стартовала регистрация на пятый поток программы "Академия инноваторов"

Новости часа: к 100-летнему юбилею Театра сатиры обновили здание на Триумфальной площади

Новости часа: Собянин рассказал, как преобразился Театр сатиры после обновления

Новости часа: Собянин рассказал, как преобразился Театр сатиры после обновления

Новости часа: более 100 тысяч москвичей старше 50 лет нашли работу за последние 5,5 года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Порядка 35 станций метро планируют открыть в Москве до 2030 года, заявил Сергей Собянин.

15 маршрутов общественного транспорта изменят в Москве на следующей неделе. Это информация столичного Дептранса.

Участники акции "Миллион призов" могут получать баллы за покупки на новом рыбном рынке, пишет портал мэра и правительства.

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