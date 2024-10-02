Сергей Собянин поздравил метростроителей с профессиональным праздником

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Сергей Собянин поздравил московских специалистов с Днем метростроителя. Поздравления мэр Москвы написал в своем телеграм-канале.

Мэр напомнил, что этот профессиональный праздник был учрежден Владимиром Путиным в прошлом году. Он отметил, что праздник является данью огромного уважения тем, кто создавал и развивал отечественный метрополитен, и прежде всего – нескольким поколениям московских рабочих и специалистов, построивших лучшее в мире метро.

По словам мэра, сегодня метрополитен Москвы развивается беспрецедентными темпами – с 2011 года его сеть выросла в 1,8 раза. Завершены строительство и реконструкция 250 км линий, 119 станций, 4 дополнительных вестибюлей и 12 электродепо метро и МЦК.

Собянин сообщил, что в планах развития метро до 2030 года – строительство еще около 35 станций, а также трех новых новых линий метро: Троицкой, Рублево-Архангельской и Бирюлевской. Градоначальник выразил уверенность, что такие сложные и масштабные задачи окажутся по плечу доблестным московским метростроителям.

"Спасибо вам, дорогие друзья, за высокий профессионализм, добросовестный труд. За большой вклад в развитие Москвы и повышение качества жизни москвичей. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в работе", – резюмировал мэр.

7 сентября Путин и Собянин открыли первый участок Троицкой линии метро. Новые станции улучшили транспортную доступность для 800 тысяч москвичей.

Новая линия станет самой длинной в московском метро за пределами МКАД. К 2030 году на ней будут работать 17 станций, которые соединят городской округ Троицк с центром столицы.

