02 октября, 07:25Мэр Москвы
Сергей Собянин поздравил метростроителей с профессиональным праздником
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий
Сергей Собянин поздравил московских специалистов с Днем метростроителя. Поздравления мэр Москвы написал в своем телеграм-канале.
Мэр напомнил, что этот профессиональный праздник был учрежден Владимиром Путиным в прошлом году. Он отметил, что праздник является данью огромного уважения тем, кто создавал и развивал отечественный метрополитен, и прежде всего – нескольким поколениям московских рабочих и специалистов, построивших лучшее в мире метро.
По словам мэра, сегодня метрополитен Москвы развивается беспрецедентными темпами – с 2011 года его сеть выросла в 1,8 раза. Завершены строительство и реконструкция 250 км линий, 119 станций, 4 дополнительных вестибюлей и 12 электродепо метро и МЦК.
Собянин сообщил, что в планах развития метро до 2030 года – строительство еще около 35 станций, а также трех новых новых линий метро: Троицкой, Рублево-Архангельской и Бирюлевской. Градоначальник выразил уверенность, что такие сложные и масштабные задачи окажутся по плечу доблестным московским метростроителям.
"Спасибо вам, дорогие друзья, за высокий профессионализм, добросовестный труд. За большой вклад в развитие Москвы и повышение качества жизни москвичей. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в работе", – резюмировал мэр.
7 сентября Путин и Собянин открыли первый участок Троицкой линии метро. Новые станции улучшили транспортную доступность для 800 тысяч москвичей.
Новая линия станет самой длинной в московском метро за пределами МКАД. К 2030 году на ней будут работать 17 станций, которые соединят городской округ Троицк с центром столицы.
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