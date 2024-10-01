Мэр Москвы: к юбилею Театра сатиры обновили здание на Триумфальной площади

К столетнему юбилею Театр сатиры получил масштабное обновление, сообщил Сергей Собянин. Там завершен капитальный ремонт, поэтому в этом сезоне спектакли пройдут уже на приведенной в порядок сцене.

Художественный руководитель театра Евгений Герасимов подчеркнул, что ее не чинили на протяжении около 20 лет. По его мнению, это сердце самого театра, поэтому к столетию здесь обновили круг и пол. Также в рамках капитального ремонта специалисты привели в порядок и фасад здания.

Подробнее о том, что еще появилось нового в легендарном театре – в эфире телеканала Москва 24.

