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01 октября, 17:45

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Мэр Москвы: к юбилею Театра сатиры обновили здание на Триумфальной площади

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К столетнему юбилею Театр сатиры получил масштабное обновление, сообщил Сергей Собянин. Там завершен капитальный ремонт, поэтому в этом сезоне спектакли пройдут уже на приведенной в порядок сцене.

Художественный руководитель театра Евгений Герасимов подчеркнул, что ее не чинили на протяжении около 20 лет. По его мнению, это сердце самого театра, поэтому к столетию здесь обновили круг и пол. Также в рамках капитального ремонта специалисты привели в порядок и фасад здания.

Подробнее о том, что еще появилось нового в легендарном театре – в эфире телеканала Москва 24.

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