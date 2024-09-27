Собянин: сосудистые центры получили 8 ангиографов с функцией 3D-моделирования

Пациентов московских сосудистых центров будут обследовать с помощью новых ангиографов с функцией 3D-моделирования. На данный момент город закупил восемь таких аппаратов. О техническом переоснащении медучреждений в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

По словам мэра столицы, на данный момент 3D-технологии обеспечивают полный цикл поддержки врачей: от обучения до планирования и проведения высокотехнологичных вмешательств. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.