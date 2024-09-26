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26 сентября, 08:45

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Собянин: конкурс грантов для НКО побил рекорд по числу одобренных заявок

Собянин: конкурс грантов для НКО побил рекорд по числу одобренных заявок

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В Москве завершился конкурс грантов для социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО). Его итоги в своем личном блоге подвел Сергей Собянин.

По словам мэра, нынешний год побил рекорд по количеству одобренных заявок. На этот раз поступили предложения от порядка 900 НКО, из которых 262 получили поддержку. По традиции проекты оценивались по степени значимости для города и его жителей, а также актуальности и реалистичности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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