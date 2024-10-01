Инфраструктура для велосипедистов появилась на 92 улицах Москвы с начала 2024 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) обустроил велоинфраструктуру на 92 улицах Москвы с начала 2024 года, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Так, в городе появились 12 новых велодорожек, 16 постоянных и 9 временных, а также 40 повторных велополос. Кроме того, в столице были созданы 8 велопешеходных дорожек и 4 велозоны, на территории которых велосипедисты могут передвигаться по всей ширине проезжей части.

Вместе с тем на 3 улицах столицы было организовано совмещенное движение. Автомобили там едут со скоростью до 30 километров в час, а велосипеды передвигаются по правому краю проезжей части.

По словам заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, связная велоинфраструктура создается в городе по задаче Сергея Собянина. Это необходимо, чтобы велосипедисты могли удобно передвигаться между станциями транспортного каркаса, а также офисами, жилыми кварталами и торговыми центрами.

"Например, мы нанесли велополосы, которые соединяют Комсомольскую площадь с Белорусским вокзалом. Этот маршрут ведет по Грохольскому переулку, улице Дурова, улице Достоевского, улице Палихе и Лесной улице", – рассказал он.

Ранее Ликсутов сообщил, что тариф городского велопроката "Поминутный 2.0" стал доступнее. Горожане могут приобрести его за 30 рублей вместо 40. После совершения покупки доступ к транспорту будет действовать 24 часа. При этом поминутная тарификация с первой минуты поездки составит 6 рублей.