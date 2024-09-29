Строительство спорткомплекса "Акварис" в районе Зябликово завершено на 65%

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Строительство спортивного комплекса "Акварис" на юге Москвы завершено на 65%. Основные работы планируется закончить к концу 2024 года, передает портал мэра и правительства столицы.

"Площадь будущего спорткомплекса составит около 4,2 тысячи квадратных метров. Завершаются фасадные работы, в ближайшее время будут установлены входные группы. Объект возводят по программе "Спорт Москвы", – рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Планируется, что после открытия комплекс сможет принимать до 1 тысячи посетителей в день. При этом здание будет рассчитано в том числе на маломобильных посетителей. Возведение спорткомплекса ведется в районе с развитой инфраструктурой, отметил Ефимов.

В здании планируется оборудовать различные функциональные пространства. Так, там появятся зал для групповых занятий, площадь которого превысит 200 квадратных метров, а также медицинские, административные и технические помещения. Вместе с тем в комплексе откроются два бассейна. Первый будет предназначен для оздоровительного плавания и составит 25 метров в длину и 16 в ширину, а второй планируется использовать для обучения детей. В длину он будет равен 10 метрам, а в ширину – 6.

"На стройплощадке физкультурно-оздоровительного комплекса в Зябликове проведено 7тконтрольно-надзорных мероприятий. В ходе последней выездной проверки инспекторы Комитета государственного строительного надзора города Москвы оценили качество напольных покрытий, штукатурных, шпаклевочных и малярных работ", – рассказал в свою очередь председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

Он также отметил, что сотрудники подведомственного Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве уже провели комплексное обследование кровли. Также они оценили класс пожарной безопасности используемых при стоительстве материалов.

На данный момент, наружные и внутренние инженерные коммуникации здания готовы на 85 и 80% соответственно. При этом специалисты полностью завершили черновую отделку и уже приступили к чистовой.

Также в зоне бассейнов были установлены обе чаши, обратил внимание глава департамента гражданского строительства Рафик Загрутдинов. В настоящий момент ведется монтаж теплых полов и систем водоподготовки, а на прилегающей территории специалисты приступили к работам по благоустройству. Так, возле комплекса будут обновлены проезды и тротуары, оборудованы велопарковки. На его территории планируется установить фонари и малые архитектурные формы, а также уложить газон.

Между тем физкультурно-оздоровительный комплекс "Алтайский", который находится в Гольянове, готов уже на 70%. В настоящее время специалисты завершают фасадные работы. Они установили панели вентилируемого фасада, смонтировали витражные конструкции и сделали входы в здание.