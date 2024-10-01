Новые "Единые" созданы к 100-летию Московского академического театра сатиры

Фото: телеграм-канал "Московский метрополитен"

Новые "Единые" билеты подготовлены к столетнему юбилею Московского академического театра сатиры, соответствующая информация появилась в телеграм-канале столичного метро.

Желающие могут приобрести их в кассах и автоматах по продаже билетов на станциях метрополитена.

Ранее новые карты "Тройка" и билеты "Единый" появились в преддверии юбилея МГУ имени М. В. Ломоносова в Москве. В 2025 году столичному университету исполнится 270 лет. Это один из старейших и авторитетнейших вузов страны и мира, один из главных научных и культурных центров России.

Тематические карты можно купить во флагманских магазинах на станциях "Маяковская" и "Трубная", на стойках "Живое общение" и в интернет-магазине метро.

