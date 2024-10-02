Сергей Собянин поздравил метростроителей с профессиональным праздником

2 октября в России отмечают День метростроителя. Московских специалистов с профессиональным праздником поздравил Сергей Собянин. В своем телеграм-канале он отметил, что этот праздник, учрежденный президентом РФ в 2023 году, – дань уважения тем, кто создавал и развивал отечественный метрополитен.

На данный момент метрополитен Москвы развивается беспрецедентными темпами. Так, с 2011 года сеть выросла почти в два раза. В столице завершено строительство и реконструкция 250 километров линий, 119 станций, 12 электродепо. Кроме того, появились Солнцевская, Некрасовская, Большая кольцевая и Троицкая линии, а также МЦК.

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