Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 октября, 07:45

Новости

Сергей Собянин поздравил метростроителей с профессиональным праздником

Сергей Собянин поздравил метростроителей с профессиональным праздником

Новости часа: стартовала регистрация на пятый поток программы "Академия инноваторов"

Новости часа: к 100-летнему юбилею Театра сатиры обновили здание на Триумфальной площади

Новости часа: Собянин рассказал, как преобразился Театр сатиры после обновления

Новости часа: Собянин рассказал, как преобразился Театр сатиры после обновления

Новости часа: более 100 тысяч москвичей старше 50 лет нашли работу за последние 5,5 года

Мэр Москвы: к юбилею Театра сатиры обновили здание на Триумфальной площади

Сергей Собянин: легендарному Театру сатиры исполняется 100 лет

Новости часа: Сергей Собянин рассказал, как преобразился Театр сатиры после обновления

Новости часа: Собянин рассказал о системе активного долголетия в Москве

2 октября в России отмечают День метростроителя. Московских специалистов с профессиональным праздником поздравил Сергей Собянин. В своем телеграм-канале он отметил, что этот праздник, учрежденный президентом РФ в 2023 году, – дань уважения тем, кто создавал и развивал отечественный метрополитен.

На данный момент метрополитен Москвы развивается беспрецедентными темпами. Так, с 2011 года сеть выросла почти в два раза. В столице завершено строительство и реконструкция 250 километров линий, 119 станций, 12 электродепо. Кроме того, появились Солнцевская, Некрасовская, Большая кольцевая и Троицкая линии, а также МЦК.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквытранспортметровидеоМаксим Шаманин
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика