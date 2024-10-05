График движения поездов временно изменился на МЦД-4

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

График движения поездов на четвертом Московском центральном диаметре (МЦД-4) временно изменился. Коррективы будут действовать до 05:00 понедельника, 7 октября, передает портал мэра и правительства Москвы.

Так, на центральном участке в выходные дни составы будут ходить от станции Минская до Площади Трех Вокзалов.

При этом на Калужском направлении электрички, которые следуют со стороны Апрелевки, ездят от Минской и до нее. Вместе с тем был увеличен интервал движения. Его решено удлинить до одного часа 20 минут. Кроме того, на участке от Солнечной до Крекшина поезда МЦД-4 в обе стороны следуют по пути на Железнодорожную.

На этом фоне дополнительные составы были назначены для передвижения от и до Киевского вокзала. При этом электрички дальнего пригорода и дополнительные составы, которые ездят между Апрелевкой и Киевским вокзалом, проезжают по третьему и четвертому путям, останавливаясь на станциях Минская, Аминьевская, Очаково, Переделкино и Апрелевка. Интервал движения равен 15–20 минут.

Также изменения коснулись Нижегородского направления. Поезда там следуют укороченным маршрутом от и до станции Нижегородская и Площади Трех Вокзалов. На протяжении дня интервал движения здесь также будет увеличен до 15 минут.

В период действия временных ограничений на МЦД-4 специалисты собираются усовершенствовать систему безопасности движения поездов на Белорусской. Кроме того, будет отремонтирован первый главный путь на участке от Солнечной до Крекшина.

Работы на двух участках было решено объединить, организовав окно именно в выходные дни, чтобы корректировки расписания создали трудности для меньшего числа пассажиров и не привели к дополнительным ограничениям в другое время.

Вместе с тем с 23:20 5 октября до 05:20 6 октября измененное расписание будет действовать на втором маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-2). Так, на Рижском направлении интервал движения поездов увеличится до 30 минут. Часть поездов проследует укороченными маршрутами от и до Курского вокзала.