Расписание движения поездов на МЦД-1 изменится 4–6 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

График движения поездов на МЦД-1 изменится с 4 по 6 октября. Ограничения будут действовать с 19:00 до 07:30, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Так, на участке от Савеловской до Бескудникова электрички в обе стороны станут следовать по одному пути. Интервалы движения на Савеловском направлении частично увеличатся: после 19:00 – до 15 минут, после 23:00 – до одного часа, утром до 07:30 – до 20 минут. Некоторые поезда дальнего пригорода будут следовать от и до Лобни и Бескудникова. Часть составов проследует станцию Дегунино без остановки.

На Белорусском направлении после 22:30 интервалы движения увеличатся до 30 минут, утром до 07:30 – до 20 минут. Вечером часть поездов со стороны Одинцова проследует до Белорусского вокзала. Некоторые электрички проедут Беговую и Тестовскую без остановки.

Более того, в вечернее время скорректировано расписание поездов "Аэроэкспресса". В период окна специалисты будут проводить работы по модернизации станции Петровско-Разумовская. Для поездок в аэропорт Шереметьево пассажирам рекомендовали пользоваться автобусами № 1195 и 1195D в районе станции метро "Ховрино".

Ранее сообщалось, что между станцией метро "Петровско-Разумовская" и одноименной станцией МЦД-1 появится новый переход. Сейчас для пересадки горожане идут около 10 минут по улице. В будущем станции объединит городской вокзал. Он включит в себя МЦД-1, МЦД-3, две линии метро и остановки для наземного транспорта.