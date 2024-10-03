Расписание поездов МЦД-4, Горьковского и Киевского направлений МЖД изменится 5–7 октября

Фото: телеграм-канал "Московская железная дорога"

Изменения будут внесены в график движения поездов МЦД-4, а также Горьковского и Киевского направлений МЖД в период с 5 по 7 октября. Соответствующее предупреждение появилось на портале РЖД.

Корректировки вносятся на фоне работ по развитию инфраструктуры на перегоне Солнечная – Толстопальцево и станции Москва-Пассажирская-Смоленская.

Так, с 02:00 5 октября до 02:00 7 октября закрывается первый главный путь для капремонта на перегоне Солнечная – Толстопальцево. Работы здесь будут продолжаться до 10 ноября в выходные дни. Всего планируется протянуть 9,8 километра пути.

На станции Москва-Пассажирская-Смоленская, в свою очередь, будет осуществляться переход на цифровую систему управления движением в период с 01:20 5 октября до 05:00 7 октября. В связи с этим приостановится движение по пятому и шестому путям.

Приостановка ожидается и на четвертом диаметре. Поезда Горьковского направления будут ходить до Площади трех вокзалов, а Киевского – до Минской. Некоторые поезда исключат из графика.

Ранее график движения электропоездов на Ярославском направлении МЖД изменился из-за проведения капитального ремонта на нескольких участках Северной железной дороги. Правки в расписании будут актуальны до 11 октября. Часть поездов в это время ходят по сокращенному маршруту, а некоторые убрали из расписания.

