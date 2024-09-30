Расписание поездов МЦД-3 изменится по будням с 1 по 25 октября

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График движения поездов изменится по будням на третьем маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-3) в период с 1 по 25 октября. Об этом сообщает пресс-служба ЦППК.

Так, на станции Митьково в период с 00:00 до 06:00 интервалы движения будут увеличены до 20 минут. Кроме того, будет скорректировано время отправления последних поездов – со станции Митьково в направлении платформы Ипподром конечный состав уедет в 00:33, а в сторону станции Зеленоград-Крюково – в 00:52.

Также на Ленинградском направлении часть составов дальнего пригорода будет курсировать от и до станции Зеленоград-Крюково с измененным графиком. Из-за корректировок интервалы движения после 23:00 и до 07:00 частично увеличатся до 20 минут.

Изменения времени отправления последних поездов МЦД с платформы Ипподром в сторону Зеленограда-Крюкова коснутся и Казанского направления. Так, составы от и до Казанского вокзала будут проезжать в обычном режиме, однако частично увеличатся интервалы движения поездов – до 15 минут.

В пресс-службе объяснили, что корректировки в расписании связаны с работами по обновлению инфраструктуры станции Раменское.

Ранее график движения электропоездов на Ярославском направлении МЖД изменился из-за проведения капитального ремонта на нескольких участках Северной железной дороги. Правки в расписании будут актуальны до 11 октября. Часть поездов в это время будут ходить по сокращенному маршруту, а некоторые вовсе уберут из расписания.

