"Аэроэкспресс" изменит график ранних и поздних поездов в Шереметьево в октябре

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

"Аэроэкспресс" внесет изменения в расписание ранних и поздних поездов в аэропорт Шереметьево и обратно в некоторые дни октября. Соответствующее предупреждение появилось в официальном телеграм-канале перевозчика.

Это связано с плановыми работами на железнодорожных путях.

"Пожалуйста, будьте внимательны и заблаговременно проверяйте расписание перед поездкой", – сказано в публикации.

Для удобства пассажиров между станцией метро "Ховрино" и аэропортом ходят экспресс-автобусы. Так, автобус № 1195 ходит до терминалов В и С каждые 10 минут, № 1195D – до терминала D каждые 15 минут. На дорогу по М-11 при этом потребуется около 20 минут.

Ранее транспортная компания "Аэроэкспресс" начала плановую подготовку подвижного состава и инфраструктуры к работе в зимний период.

Так, специалисты начали комиссионные осмотры поездов, в рамках которых проверят системы обеспечения микроклимата в салонах вагонов и исправность систем обогрева лобовых стекол, а также восстановят уплотнения наружных прислонно-сдвижных дверей, чтобы в салоне в любую погоду поддерживалась комфортная температура.

