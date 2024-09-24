Расписание поездов Белорусского и Савеловского направлений изменится 27–30 сентября

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Расписание некоторых пригородных поездов Белорусского и Савеловского направлений, в том числе МЦД-1 и аэроэкспрессов, изменится с 27 по 30 сентября, сообщает пресс-служба столичной магистрали.

Изменения будут действовать в связи с переключением на цифровую систему управления движением станции Москва-Пассажирская – Смоленская. Так, технологическое окно назначено с 20:20 27 сентября до 04:00 30 сентября.

В этот период специалисты займутся подключением к микропроцессорной системе 3-го и 4-го главных путей, а также нескольких путей в пассажирском парке станции. Аналогичные работы по переключению 1-го и 2-го, 5-го и 6-го главных путей запланированы на октябрь. Ранее на станции было возведено здание поста для размещения аппаратно-программного комплекса.

При этом для удобства пассажиров на время работ движение поездов на участке Москва-Пассажирская – Смоленская – Фили будет организовано по соседним путям. В связи с этим в расписание пригородных поездов были внесены существенные корректировки.

Например, у некоторых рейсов изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок, еще ряд вагонов проследует по укороченному маршруту, в том числе Усовского направления. Кроме того, у некоторых поездов "Ласточка", курсирующих между Москвой и Смоленском, изменится время отправления и прибытия в конечный пункт.

Московская железная дорога (МЖД) призвала пассажиров заблаговременно узнавать актуальное расписание на вокзалах и остановочных пунктах, официальном сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам" и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам".

Между тем на прошлой неделе открылось движение поездов по двум новым путепроводам на участке Москва-Курская – Нижегородская Горьковского направления МЖД. Один из них является однопутным.

Он проходит над путями Курского направления на 65 метров в длину. Второй путепровод двухпутный. Его длина составляет 40 метров, он проходит через улицу Рогожский Поселок.

Движения закрывалось из-за ремонтных работ на путепроводах, в рамках которых железнодорожники разобрали старый путь на прежнем путепроводе и уложили на новом 2 километра бесстыкового пути. Также специалисты выправили его, провели балластировку и сварку.