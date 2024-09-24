"Аэроэкспресс" начал подготовку поездов и автобусов к зиме

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Транспортная компания "Аэроэкспресс" начала плановую подготовку подвижного состава и инфраструктуры к работе в зимний период, сообщает пресс-служба перевозчика.

Так, специалисты начали комиссионные осмотры поездов, в рамках которых проверят системы обеспечения микроклимата в салонах вагонов и исправность систем обогрева лобовых стекол, а также восстановят уплотнения наружных прислонно-сдвижных дверей, чтобы в салоне в любую погоду поддерживалась комфортная температура.

В свою очередь, работники депо диагностируют механическое и электрическое оборудование, контрольно-измерительные приборы, проверяют работу сигнальных ламп, прожекторов, буферных фонарей, системы освещения салонов и тамбуров.

Еще сотрудники компании проверяют работу систем отопления и вентиляции, наличие инвентаря и оборудования для обслуживания наружных конструкций, а также инспектируют готовность клининговых служб, чтобы поддерживать в терминалах чистоту и санитарную безопасность.

Помимо этого, в "Аэроэкспрессе" подчеркнули, что экспресс-автобусы также проходят технический осмотр для надежной работы зимой. В его рамках работники испытывают все бортовые системы, отвечающие за бесперебойную работу транспорта, проводят ревизию тормозной системы, рулевого управления и ходовой части автобусов.

При этом особое внимание уделяется проверке отопительного оборудования в салонах автобусов и систем охлаждения двигателя, уплотнителей дверей, окон и люков, механизмов дверей.

Все работы по подготовке к холодному сезону завершатся в ноябре, добавили в пресс-службе.

На прошлой неделе в рамках подготовки к зимнему периоду в Москве провели мойку дорог и тротуаров с использованием специального шампуня. Данное средство помогает удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, не смываемые обычной водой.

Так, специалисты сначала провели промывку со специальным средством, а затем – обычную мойку водой. Заммэра Петр Бирюков уточнил, что применяемое моющее средство является безопасным, так как полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей.