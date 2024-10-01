Московские центральные диаметры свяжут столицу с Тулой, Калугой и Ярославлем

Московские центральные диаметры продлят до соседних регионов. Уже скоро пассажиры смогут добраться на них до Калужской, Тульской и Ярославской областей. А в дальнейшем линии планируют продлить еще дальше – это позволит москвичам поехать на МЦД в 11 регионов страны, оплачивая поездки по карте "Тройка".

Удобные маршруты появятся и у жителей других областей – это свыше 31 миллиона человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.