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23 сентября, 11:15

Транспорт

ЦППК полностью обновила парк подвижного состава на МЦД-3

ЦППК полностью обновила парк подвижного состава на МЦД-3

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На МЦД-3 полностью обновили поезда. Теперь на маршруте Ипподром – Зеленоград – Крюково курсируют только современные поезда "Иволга" третьего и четвертого поколений. Они отправляются каждые 10 минут.

Поезда "Иволга" поколений 3.0 и 4.0 отличаются плавным ускорением и торможением, низким уровнем шума и повышенной эргономичностью.

Сколько "Иволг" курсируют сейчас на третьем диаметре? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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