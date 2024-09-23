ЦППК полностью обновила парк подвижного состава на МЦД-3

На МЦД-3 полностью обновили поезда. Теперь на маршруте Ипподром – Зеленоград – Крюково курсируют только современные поезда "Иволга" третьего и четвертого поколений. Они отправляются каждые 10 минут.

Поезда "Иволга" поколений 3.0 и 4.0 отличаются плавным ускорением и торможением, низким уровнем шума и повышенной эргономичностью.

Сколько "Иволг" курсируют сейчас на третьем диаметре? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.