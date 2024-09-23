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Новости

23 сентября, 08:20

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"Мой район. Новости": МСД стал одной из самых популярных городских автомагистралей

"Мой район. Новости": МСД стал одной из самых популярных городских автомагистралей

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Более 14 тысяч человек получили квартиры в СВАО по программе реновации

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Московский скоростной диаметр стал одной из самых популярных городских автомагистралей. Об этом рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин. Этот уникальный проект повысил транспортную доступность для жителей 48 районов Москвы – это около 5 миллионов человек.

Диаметр связал крупнейшие магистрали, разгрузив Садовое кольцо, ТТК и МКАД. Водители довольны: улучшилась связность внутригородских дорог, сократился перепробег. Путь на работу и домой стал быстрее и удобнее.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Новости
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