"Мой район. Новости": МСД стал одной из самых популярных городских автомагистралей

Московский скоростной диаметр стал одной из самых популярных городских автомагистралей. Об этом рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин. Этот уникальный проект повысил транспортную доступность для жителей 48 районов Москвы – это около 5 миллионов человек.

Диаметр связал крупнейшие магистрали, разгрузив Садовое кольцо, ТТК и МКАД. Водители довольны: улучшилась связность внутригородских дорог, сократился перепробег. Путь на работу и домой стал быстрее и удобнее.

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