"Мой район. Новости": новый пешеходный мост построен в Ростокине

Новый пешеходный мост через реку Яузу появился в столичном районе Ростокино. Он соединяет парковую зону в районе проезда Кадомцева и улицу Касаткина.

Длина сооружения составляет 70 метров. Путепровод напоминает Живописный мост, расположенный на северо-западе Москвы, – такая же красная арка и вантовый пролет. Изначально мост задумывался как автомобильный, однако по просьбам жителей его сделали пешеходным.

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