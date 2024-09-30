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30 сентября, 10:20

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"Мой район. Новости": новый пешеходный мост построен в Ростокине

"Мой район. Новости": новый пешеходный мост построен в Ростокине

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Новый пешеходный мост через реку Яузу появился в столичном районе Ростокино. Он соединяет парковую зону в районе проезда Кадомцева и улицу Касаткина.

Длина сооружения составляет 70 метров. Путепровод напоминает Живописный мост, расположенный на северо-западе Москвы, – такая же красная арка и вантовый пролет. Изначально мост задумывался как автомобильный, однако по просьбам жителей его сделали пешеходным.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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