Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 сентября, 07:15

Город

Новый мост через Москву-реку возведут в столице

Новый мост через Москву-реку возведут в столице

Заезд байкеров в честь закрытия мотосезона в Москве состоится 21 сентября

Новости часа: более 5 тысяч квадратных метров газона разбили в московском саду "Аквариум"

Новости часа: более 900 культурных центров с разным досугом работают в Москве

Новости часа: технологии ИИ внедряются для улучшения качества жизни москвичей

Последний день форума "Облачные города" прошел в столице

Новые автобусные рейсы будут запущены в Москве 21 сентября

Новости часа: мэр Москвы рассказал о работе городских культурных центров

Фольклорный ансамбль "Купина" выступил перед бойцами в едином пункте отбора

В столице появится новый мост через Москву-реку протяженностью 750 метров

В столице появится мост через Москву-реку, который был запланирован еще почти 100 лет назад. Сооружение соединит Украинский бульвар и улицу 1905 года. Его должны были построить в 1935 году, но фактически документальная работа началась только в 2022 году.

Под мостом со стороны улицы 1905 года появится подземный паркинг на 240 машиномест. Также там обустроят пешеходные переходы, тротуары и установят светофоры.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городстроительствовидеоНика Караваева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика