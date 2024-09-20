Новый мост через Москву-реку возведут в столице

В столице появится мост через Москву-реку, который был запланирован еще почти 100 лет назад. Сооружение соединит Украинский бульвар и улицу 1905 года. Его должны были построить в 1935 году, но фактически документальная работа началась только в 2022 году.

Под мостом со стороны улицы 1905 года появится подземный паркинг на 240 машиномест. Также там обустроят пешеходные переходы, тротуары и установят светофоры.

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