Схема движения транспорта изменится в центре Москвы 20–21 сентября из-за мотозаезда

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Схема движения в центре Москвы временно изменится из-за проведения заезда мотоциклистов в честь завершения мотосезона 2024 года, пишет портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра Максима Ликсутова.

"Число мотоциклистов в Москве растет с каждым годом – сегодня их более 105 тысяч", – напомнил вице-мэр.

Ликсутов подчеркнул, что подобные мероприятия напоминают о важности соблюдения ПДД и привлекают внимание к мотоциклетной культуре. Предыдущий фестиваль в честь закрытия мотосезона стал рекордным – его посетили 15 тысяч человек.

Праздник состоится 21 сентября. Мотоциклетная колонна поедет от Зубовской площади по Садовому кольцу, а затем участники маршрута финишируют на Воробьевых горах. Гостей фестиваля на старте, с 09:00 до 13:00, а также на финише, с 11:00 до 18:00, ожидает насыщенная программа с концертами, розыгрышем призов и другими мероприятиями.

Мотоколонну возглавят 22 московских клуба, их порядок определен при жеребьевке, а другие участники смогут выехать на трассу по мере прибытия на площадку. Подобное завершение мотосезона проходит в столице уже 11-й раз.



Из-за этого 20 и 21 сентября будет ограничено движение по ряду городских улиц. С 20 сентября с 00:01 до конца заезда нельзя будет проехать на Университетской площади в районе пересечения с улицей Косыгина, а с 22:00 – на Университетской площади от улицы Косыгина до Университетского проспекта.

Изменения движения затронут Зубовскую улицу от Дашкова переулка до Большой Пироговской улицы, улицы Плющиху и Еланского, Большую Пироговскую улицу от Зубовской улицы до Трубецкой улицы, а также проезд Девичьего Поля от улицы Плющихи до Зубовской улицы – там ограничения вводятся с 06:00 до 14:30 21 сентября. С 11:30 нельзя будет проехать по улице Косыгина (в сторону Ленинского проспекта) от Мичуринского проспекта до дома 28, строения 22, на улице Косыгина.

С 11:40 и по ходу прохождения колонны 21 сентября нельзя будет проехать по внешней стороне Садового кольца от Зубовской улицы до Смоленской улицы, а также на участках Смоленской улицы, Большой Дорогомиловской, Косыгина, Бережковской набережной, Воробьевского шоссе и по Бородинскому мосту. Кроме того, с 12:00 до 14:00 21 сентября нельзя будет проехать по Университетскому проспекту в районе пересечения с Университетской площадью.



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Также для горожан ограничат парковку. Оставить авто на Университетской площади от улицы Косыгина до Университетского проспекта нельзя будет с 00:01 20 сентября до окончания мероприятия. Аналогичные ограничения введут с 00:01 21 сентября до окончания мероприятия на Зубовской улице от Дашкова переулка до Большой Пироговской улицы, на Большой Пироговской улице от Зубовской улицы до Трубецкой улицы, на улице Плющихе от улицы Еланского до 1-го Вражского переулка, на улице Еланского от улицы Плющихи до Большой Пироговской улицы, в проезде Девичьего Поля от улицы Плющихи до Зубовской улицы, на улице Косыгина (в сторону Ленинского проспекта) от Мичуринского проспекта до проспекта Вернадского и на Бережковской набережной.



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Ранее столичный Дептранс призвал мотоциклистов быть внимательнее на дорогах из-за наступления осеннего периода и в связи с окончанием мотосезона. Так, для безопасных и комфортных поездок водителям рекомендуют всегда надевать на себя и пассажира полную защиту. При этом стоит отказаться от поездок в темное время суток и во время дождя.

