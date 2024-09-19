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19 сентября, 22:15

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В столице появится новый мост через Москву-реку протяженностью 750 метров

В столице появится новый мост через Москву-реку протяженностью 750 метров

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В Москве построят мост от улицы 1905 года до Украинского бульвара. Изначально его планировали построить в 1935 году – он есть на генплане столицы. Документальная работа по реализации началась только в 2022 году.

Проект улучшит транспортное и пешеходное сообщение между двумя берегами Москвы-реки. Здесь сделают пешеходные переходы, тротуары, светофоры и другую инфраструктуру. Протяженность моста составит 750 метров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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