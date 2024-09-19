График движения поездов изменится на МЦД-4 с 20 сентября

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Изменения будут внесены в график движения поездов на МЦД-4 с 12:00 20 сентября до 23:00 22 сентября. Соответствующее предупреждение появилось в официальном телеграм-канале столичного Дептранса.

"На участке от Марьиной Рощи до Нижегородской интервалы движения увеличены до 30 минут; на участке от Нижегородской до Железнодорожной интервалы движения увеличены до 10 минут. Часть поездов в сторону Железнодорожной следует от Нижегородской", – говорится в публикации.

Изменения затронут и Калужское направление. Так, интервалы могут вырасти до 20 минут от Апрелевки до Марьиной Рощи. Часть составов со стороны Апрелевки проследуют от/до Марьиной Рощи. В свою очередь, поезда от/до Киевского вокзала сохранены.

Пассажиров также предупредили о том, что пути отправления могут меняться на участке от Курской до Нижегородской.

Расписание лучше смотреть заранее в приложениях "Московский транспорт", "Метро Москвы", на портале ЦППК или на станциях, говорится в сообщении.

Ранее пассажиров предупредили об изменениях в расписании некоторых пригородных поездов Черустинской ветки Казанского направления с 23 сентября по 18 октября. Это связано с проведением капитального ремонта второго главного пути на участке Куровская – Авсюнино. Всего планируют обновить 11,8 километра пути, а сами работы пройдут по технологии "закрытого перегона".

На этот период движение поездов пройдет по соседним путям, в реверсивном режиме. При этом у некоторых пригородных поездов изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок.

