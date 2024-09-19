Сергей Собянин получил премию World Innovation Award 2024 в номинации "Устойчивые города и сообщества". Награду ему вручил лауреат Нобелевской премии мира Рае Квон Чунг. Мэр столицы, выступая перед гостями, рассказал о том, как в столице идет работа по обновлению транспорта, медицины и образования с помощью инновационных технических возможностей.

Награду вручили в рамках форума "Облачные города. Форум о будущем городов БРИКС", который проходит в концертном зале "Зарядье". В центре внимания – будущее мегаполисов БРИКС. Более 300 спикеров приехали со всей России и мира, чтобы обсудить технологические инновации и их развитие.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.