Певица Маргарита Суханкина посетила единый пункт отбора на военную службу в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Певица Маргарита Суханкина дала концерт в едином столичном пункте отбора на военную службу по контракту. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Я сегодня еще раз поняла, насколько я люблю свою страну и горжусь своей страной. Здесь нет никакой болтовни, нет никакого обмана. И лишний раз я убедилась в том, насколько все по-настоящему и по-честному происходит у нас в стране", – поделилась певица.

Кроме того, Суханкина пожелала солдатам поскорее вернуться домой с победой.

"Ребятки, я желаю всем вам энергии, сил, хорошего настроения, здоровья, здоровья и еще много-много раз здоровья. Ждем вас дома, ждем с нетерпением", – сказала артистка.

Единый пункт отбора на военную службу по контракту расположен на улице Яблочкова, доме 5, строении 1. По будням прием граждан ведут с 09:00 до 20:00, в субботу – с 09:00 до 18:00, а в воскресенье – с 09:00 до 16:00.

Онлайн-запись в пункт отбора открыта на портале mos.ru. Там же размещен перечень необходимых для заключения контракта документов. Дополнительную консультацию о возможности прохождения службы по контракту и мерах поддержки военнослужащих и их семей можно получить по телефону горячей линии 117. Помимо этого, на вопросы ответит чат-бот @MskContract_bot в мессенджере Telegram.

Ранее единый пункт отбора на военную службу по контракту в Москве посетил заслуженный артист России Феликс Царикати. Певец исполнил несколько песен и пожелал российским солдатам вернуться домой с победой.