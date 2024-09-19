Более 2 тыс человек посетили концерты артистов в едином пункте призыва

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Ведущие солисты Москонцерта и приглашенные артисты в седьмой раз выступили в едином пункте призыва на военную службу. Концерты проходят раз в неделю, их уже посетили более двух тысяч человек, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Гендиректор Москонцерта Илья Бачурин рассказал, что в едином пункте призыва на военную службу коллектив впервые побывал после возвращения из зоны спецоперации. Он назвал систему работы там цивилизованной, а сотрудников – дружелюбными, они помогают решить любые вопросы.

"Но главное тут, как и на фронте – это настоящие мужчины, четко понимающие, что идут защищать Родину, свои семьи, уверенные в себе, спокойные, сильные духом", – добавил Бачурин.

В едином пункте призыва дали концерт заслуженные артисты РФ Надежда Крыгина, Феликс Царикати, Александр Усков, Мария Беляева, Татьяна Сорокина, группа "Зверобой" и другие. Для выступающих провели экскурсию и показали, как проводится оформление военнослужащих. Система выстроена по образцу многофункциональных центров: есть электронные очереди, залы ожидания, работают подготовленные и компетентные специалисты.

Солистка Москонцерта Татьяна Сорокина уточнила, что она посетила пункт уже второй раз и убедилась, насколько хорошо и правильно все там организовано. По ее словам, там работают необходимые службы, которые в сжатые сроки помогают будущим военным пройти медицинские проверки, а также получить юридические и банковские услуги.

Ранее единый пункт призыва посетила певица Маргарита Суханкина. Она дала там концерт и пожелала бойцам энергии, сил, хорошего настроения, здоровья и скорейшего возвращения домой с победой.

До этого в пункт приехал музыкант и народный артист РФ Александр Буйнов. Он выступил перед военнослужащими и пообщался с добровольцами.