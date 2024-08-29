Артисты Сорокина и Чирков посетили единый пункт отбора на военную службу в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Солистка "Москонцерта" Татьяна Сорокина и актер Святослав Чирков посетили столичный единый пункт отбора на военную службу по контракту, передает Агентство "Москва".

"Я здесь второй раз, и улучшений все больше и больше", – заметила Сорокина.

По словам артистки, в пункте стало в два-три раза больше бойцов, которые хотят подписать контракты с Минобороны. Она обратила внимание, что здесь созданы все условия, чтобы ребята могли сразу прийти, пройти медкомиссию, закрыть банковские дела, подписать бумаги и сразу уехать в зону СВО.

Чирков, в свою очередь, отметил понятность современной армейской службы. Он подчеркнул, что сейчас можно отправиться в ту же часть, где раньше уже проходил срочную службу.

"Сейчас все по-другому. Приходят в военкомат по собственному желанию люди с горящими глазами, они знают, куда они идут", – рассказал актер.

Затем они выступили перед присутствующими и исполнили несколько композиций, пожелав бойцам вернуться с Победой.

Единый пункт отбора на военную службу по контракту расположен на улице Яблочкова, доме 5, строении 1. По будням прием граждан ведут с 09:00 до 20:00, в субботу – с 09:00 до 18:00, а в воскресенье – с 09:00 до 16:00.

Онлайн-запись в пункт отбора открыта на портале mos.ru. Там же размещен перечень необходимых для заключения контракта документов. Дополнительную консультацию о возможности прохождения службы по контракту и мерах поддержки военнослужащих и их семей можно получить по телефону горячей линии 117. Помимо этого, на вопросы ответит чат-бот @MskContract_bot в мессенджере Telegram.

Ранее пункт посетила российская певица Ирина Дубцова. По ее словам, отбор организован на высшем уровне. Также Дубцова сказала, что сейчас здесь стало гораздо лучше. По ее словам, в прошлом году еще не было мест, чтобы люди могли посидеть и поговорить. Она пожелала военнослужащим вернуться с победой.

