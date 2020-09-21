Движение в столице ограничат из-за Московского мотофестиваля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Движение автотранспорта ограничат в центре столицы с 24 по 26 сентября.
"26 сентября пройдет Московский мотофестиваль. На участке, где пройдет мероприятие, будут перекрытия и ограничения", – объявили в информационном центре транспортного комплекса города.
Проезд на участке проспекта Академика Сахарова – от Садового кольца до улицы Маши Порываевой и на участке последней – будет закрыт с 23:30 25 сентября до 15:00 26 сентября. Движение будет невозможно на участке Садового кольца – от улицы Каланчевской до Ленинского проспекта – 26 сентября с 11:50. Его будут постепенно открывать по мере прохождения мотоколонны.
С 23:30 четверга, 24 сентября, движение ограничат по одной полосе в каждом направлении на участке проспекта Академика Сахарова – от Садового кольца до улицы Маши Порываевой и непосредственно на ней же. Проезд будет невозможен до 23:30 следующего дня.
Также на этом же участке с 23:30 24 сентября по 15:00 26 сентября будет ликвидировано парковочное пространство. Аналогичная мера предусмотрена для плоскостной парковки закрытого типа № 9009 на улице Крымский Вал, доме 10. Оставить машину будет нельзя с 0:01 24 сентября до 21:00 26 сентября.
С 11 сентября в Москве началась реконструкция Крутицкой набережной. Движение здесь ограничат и перекроют сроком на год, до 12 сентября 2021 года.
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